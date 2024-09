Mateusz J. nie uwięził od razu Małgorzaty. "Spotykali się wcześniej"

Matka 35-letniego Mateusza w rozmowie z Wirtualną Polską zastrzega się, że nie miała o niczym pojęcia. - Nigdy nie było takiej sytuacji, żebym ja cokolwiek pomyślała, że tam ktoś może być. Mąż 2,5 miesiąca był w szpitalu w Zielonej Górze i syn do niego jeździł. Jeśli ona tam była i wiedziała, że on wyjeżdża sam autem, to czemu nie krzyknęła? Czemu nie zapukała? - pyta kobieta.