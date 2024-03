Ziobro o Wrzosek: przekroczyła wszelkie granice

Stwierdził, że było to nie tylko "zlecenie polityczne". Zarzucił Wrzosek, że realizowała "interesy biznesowe". - Pamiętajmy, że konsekwencją m.in. tych działań było objęcie przez kancelarię Clifford obsługi prawnej TVP - mówił Ziobro. - Korzyść materialna jest wymierna. To są wszystko działania bezprawne i to jest możliwe wyłącznie w państwie rządzonej przez pana Bodnara - dodał.