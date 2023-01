Ziobro nawet tego nie ukrywa. Chodzi o prezesa PiS

- Nie ma na razie umowy między Solidarną Polską a Prawem i Sprawiedliwością, więc przygotowujemy się też do wariantu, co w polityce zawsze trzeba brać pod uwagę, czyli samodzielnego startu. Jesteśmy oczywiście gotowi do koalicji, co nie znaczy, że za cenę rezygnacji z naszych przekonań i wartości - tego, co myślimy o polityce europejskiej i zagrożeniu ze strony Unii Europejskiej – powiedział Zbigniew Ziobro w "Graffiti" Polsat News.