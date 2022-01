- Jarosław Kaczyński jest skazany na Solidarną Polskę - uważa prof. Sławomir Sowiński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który był gościem programu "Newsroom" WP. - Jestem głęboko przekonany, że dopóki prezesem PSL jest Władysław Kosiniak Kamysz, a prezesem PiS Jarosław Kaczyński, a sojusznikiem Solidarna Polska to do żadnej koalicji czy współpracy pomiędzy PiS, a PSL nie dojdzie - uważa prof. Swoiński. Jego zdaniem będziemy świadkami tego, jak PiS wysyła sygnały ostrzegawcze pod adresem Solidarnej Polski np. o tym, że możliwy jest inny koalicjant, ale na Ziobrze nie zrobi to wrażenia. Prof. Swoiński zwraca uwagę na to, że Zbigniew Ziobro będzie musiał walczyć o przetrwanie w przyszłym rozdaniu politycznym, bo podczas lokalnych wyborów w Rzeszowie kandydat związany ze środowiskiem Solidarnej Polski nie zdobył znaczącego poparcia. - To był czytelny sygnał dla polityków prawicy - uważa Sowiński.