Zimny Księżyc, czyli ostatnia tegoroczna pełnia. Połączy się z niezwykłym zjawiskiem

Pełnia Zimnego Księżyca. Kiedy wypada?

Chociaż jasna tarcza naturalnego ziemskiego satelity jest widoczna już od 6 grudnia, maksimum pełni nastąpi 8 grudnia o godzinie 5:09 rano. To właśnie wtedy Księżyc będzie prezentował się najbardziej okazale, stanowiąc najjaśniejszy punkt na niebie. Co więcej, w tym dniu — przy sprzyjającej pogodzie — wystąpią także wyjątkowo dobre warunki do obserwacji czwartej planety układu Słonecznego. Opozycją Marsa określa się zjawisko, podczas którego planeta znajduje się najbliżej Ziemi.