Wracamy na Księżyc, potem czeka na nas Mars. Podboje kosmiczne rozwiążą problemy ludzkości?

- Tych miejsc jest dosłownie kilka. Agencja wytypuje sześć osób do nowego korpusu europejskich astronautów. Skompletowana zostanie także ekipa rezerwowa, mniej więcej dwa razy większa. Z tego co wiem, w tej chwili jest około 120 osób na tych kilka miejsc. (...) Do tej pory poszczególne etapy rekrutacji związane były ze zdrowiem. Kandydaci przechodzili przez szereg testów psychologicznych, jak i fizycznych. Teraz rozpoczyna się ten etap polityczny. Układanka polityczna związana jest z budżetem, który poszczególne kraje wpłacają do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Niestety, polska składka jest dopiero na drugim miejscu od końca, jeśli zestawimy wszystkie kraje należące do ESA. Nasza siła przebicia nie jest duża. Ale ja bardzo mocno trzymam kciuki, żeby któremuś z naszych kandydatów udało się przynajmniej załapać do tej ekipy rezerwowej - podkreśla dr hab. Brona.