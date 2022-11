Pełnia Mroźnego Księżyca. Przepowiednia nadciągającej zimy?

Listopadowa pełnia Księżyca

Pełnia jest fazą Księżyca, podczas której naturalny satelita Ziemi znajduje się w opozycji do Słońca. W listopadzie zjawisko to jest określane jako Mroźny Księżyc, Pełnia Bobrów, Szronowy Księżyc oraz Ciemny Księżyc. Trzy z nich nawiązują do warunków pogodowych, panujących w przedostatnim miesiącu roku. Jedna - Pełnia Bobrów odnosi się zaś do czasu dawnych polowań na gryzonie, praktykowanych przez rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej.