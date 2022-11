Najkrótszy dzień w roku. Kiedy wypada zimowe przesilenie?

Najkrótszy dzień w roku 2022. Kiedy wypada?

W tym roku przesilenie zimowe zbiegnie się z początkiem astronomicznej zimy. Oznacza to, że najkrótszy dzień 2022 r. przypadnie 21 grudnia. To czas, w którym na półkuli północnej Słońce góruje w zenicie równoleżnika Koziorożca (zwrotnika południowego). Po tym dniu noce będą stawały się coraz krótsze, a "dnia zacznie przybywać". Co ciekawe, w zależności od regionu Polski, długość najkrótszego dnia w roku będzie inna. Im dalej na północ kraju, tym wschód Słońca nastąpi nieco później - różnica pomiędzy Podhalem a Pomorzem wyniesie około 30 minut.