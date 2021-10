Ziemkiewicz chce przeprosin. Zapowiada walkę w sądzie. "Zostałem opluty"

- Zostałem opluty i to, jak mi się wydaje, "w zastępstwie" wszystkich Polaków. Pewna posłanka antysemitka usiłuje zdjąć z siebie odium swoich antysemickich wypowiedzi poprzez odgrywanie spektaklu, że oto walczy ona z antysemityzmem, wskazując ten antysemityzm wśród Polaków. To bardzo rasistowskie wykorzystanie stereotypu. Wszystko wskazuje na to, że padłem ofiarą prywatnej zawziętości jednej posłanki, która dość niemądrze zresztą przechwala się tym - stwierdził publicysta w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl.