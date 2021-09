Palący program w Wielkiej Brytanii. Skutkiem zamknięcie niektórych stacji benzynowych

Na zamknięcie niektórych swoich stacji benzynowych musiał zdecydować się koncern BP. Wszystko ze względu na to, że w związku z brakiem kierowców niemożliwe stało się dostarczenie do punktów zarówno benzyny, jak i oleju napędowego. Jak donosi Bloomberg, nie działają też niektóre stacje ExxonMobile przy sklepach sieci Tesco. Co więcej, zdaniem dziennikarzy, na problemy z zaopatrzeniem skarżyli się już wcześniej pracownicy sieci supermarketów.