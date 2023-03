Ziemiec znów o papryce. Gwiazdor TVP porównał ceny

"Pan to chyba swoje pierwsze razy w sklepach ma, wcześniej, to albo nic nie jadł, albo gotowce. Ceny, szczególnie warzyw, zmieniają się praktycznie cały czas, raz drożej raz taniej. Wystarczy chodzić dwa razy w tygodniu na zakupy i można to zaobserwować" - napisał jeden z komentujących. - W kwietniu, jak co roku, zacznie się wrzucanie zdjęć czereśni i bobu za 200 złotych - dodał kolejny.