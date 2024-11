Zginęła cała rodzina. "Tego nie da się opisać, co zobaczyłem"

Mężczyzna twierdzi, że kolej powinna w końcu postawić tu sygnalizator lub nawet rogatki. - Co ciekawe, dwa miesiące temu kolejarze zorganizowali tu akcję "bezpieczny przejazd". Rozdawali kierowcom ulotki, zatrzymywali. Co to dało? Nic. Maszyniści z szynobusów już wiedzą, że tu łatwo o wypadek, więc zwalniają sami z siebie. Ale taki pociąg IC, on przecież jedzie z dużą prędkością, nie może zwalniać przy każdym małym przejeździe - zauważa.