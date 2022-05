Zginął Siergiej Carkow, elitarny snajper wojsk Putina

- Do tej pory zginęło co najmniej 10 lub 11 rosyjskich generałów. To oszałamiająca liczba, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że armia amerykańska straciła jednego generała podczas dziesięcioleci walk w Iraku i Afganistanie - stwierdził na początku maja w wywiadzie dla Ukrinform, były dowódca sił USA i NATO w Iraku i Afganistanie, generał David Petraeus.