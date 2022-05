Rosja traci kolejnego oficera. Oto jak żegnają 30-latka

- 24 lutego Rosja rozpoczęła operację wojskową w celu ochrony mieszkańców donieckiej i ługańskiej republiki ludowej. Nasz prezydent Władimir Władimirowicz Putin nazwał to celem "ochrony ludzi, którzy przez osiem lat byli poddawani zastraszaniu, ludobójstwu przez reżim w Kijowie". Siły zbrojne naszego kraju prowadzą operację specjalną na Ukrainie, nasi żołnierze i oficerowie walczą bezinteresownie, niestety są straty z naszej strony - napisał w żarliwym pożegnaniu Andriej Konowałow. - Wiktor miał zaledwie 30 lat. Był to bardzo odważny człowiek, prawdziwy patriota swojego kraju. Umarł broniąc naszego ludu, naszego spokojnego życia i jest to wielki dla nas smutek. Składam najgłębsze kondolencje rodzinie i przyjaciołom Wiktora Bryzowa, w imieniu wszystkich mieszkańców Zimy, opłakujemy i dzielimy z wami tę wielką stratę. Nasze serca są pełne bólu i wdzięczności. Wieczna chwała bohaterowi Ojczyzny! - dodał Konowałow na łamach urzędowego biuletynu dostępnego dla wszystkich mieszkańców w internecie.