Zeszli do tunelu Hamasu. Siły Izraela nie miały litości

Tunele głównej kwatery Hamasu zrównane z ziemią. Izraelska armia pochwaliła się nagraniem, na którym wchodzi do potężnego tunelu ze specjalnym bezzałogowcem wyposażonym w kamery i czujniki ładunków wybuchowych. Materiał udostępniła również agencja AP. Jak widać na nagraniu, na początku dwóch żołnierzy spuszcza przez szyb wojskowy pojazd, którego zadaniem było sprawdzenie, czy wewnątrz tunelu nie znajdują się miny lub inne pułapki pozostawione przez terrorystów Hamasu. Gdy okazuje się, że tunel jest pusty, Izraelczycy przystępują do podłożenia tam własnych ładunków wybuchowych. Po wszystkim wychodzą na powierzchnie i czekają na odpowiedni moment do detonacji. Pod koniec nagrania można zauważyć ogromną siłę eksplozji zaminowanego wcześniej tunelu, który służył bojownikom do przemieszczania się pod ziemią w Strefie Gazy i prowadził do głównej kwatery Hamasu, położonej w północnej części strefy. "Żołnierze zlokalizowali i zniszczyli jedną z kryjówek przywódcy organizacji terrorystycznej Hamas w Strefie Gazy, terrorysty Jahji Sinwara" - przekazały Siły Obronne Izraela (IDF) w oświadczeniu.