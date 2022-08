"Zero nie jest w stanie mnie obrazić". Władysław Frasyniuk reaguje na wpis ministra Zbigniewa Ziobry

Opozycjonista z czasów PRL - a dziś przedsiębiorca - przekonuje, że minister sprawiedliwości "nie jest w stanie go obrazić". - Kiedyś premier Leszek Miller powiedział do Zbigniewa Ziobry: "jest pan zerem". I to się powszechnie przyjęło. "Zero", czyli nic. A "zero" nie jest w stanie nikogo obrazić. Dlatego nie czuję się obrażony przez pana ministra. "Zero" razy pięć to nadal zero - mówi Frasyniuk.