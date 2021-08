Władysław Frasyniuk odpiera zarzuty: "Nie przeproszę tych ludzi"

- Opozycja kolejny raz staje obok Jarosława Kaczyńskiego i krzyczy: "o, tak nie można!". To potworne zakłamanie, fałszywa poprawność polityczna. To mi przypomina sytuację, kiedy stawałem w procesach w stanie wojennym. Też wielu ludzi po naszej stronie mówiło: "jesteście zbyt radykalni, przez was cierpią ludzie, idą do więzienia". Ale zwyciężyliśmy! Dlatego właśnie, że nie byliśmy słabi, tylko zdecydowani. Nie można być szlachetnym pod butem dyktatora. Bo wtedy jest się po prostu słabym człowiekiem. Ja takim człowiekiem nie jestem - przekonuje w rozmowie z WP Władysław Frasyniuk.