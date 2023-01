Zemsta Chin. Odwet na Korei Południowej i Japonii

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) twierdzi, że chińskie statystyki dot. liczby zgonów spowodowanych koronawirusem są zaniżone. Kilkanaście krajów, a w tym m.in. Stany Zjednoczone, Australia i niektóre państwa należące do Unii Europejskiej wprowadziły obowiązkowe testy na COVID-19 dla podróżnych z Chin w związku z dużą falą infekcji w kraju. Decyzję o restrykcjach podjęła też Korea Południowa i Japonia. Państwo Środka postanowiło wprowadzić środki odwetowe - chińskie ambasady w Seulu i Tokio poinformowały we wtorek, że zawiesiły wydawanie wiz krótkoterminowych dla południowokoreańskich i japońskich turystów. MSZ w Pekinie uznało działania Południa i Japonii za "dyskryminujące".