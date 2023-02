Zełenski w Brukseli. Wymowna reakcja Orbana

- Ta agresja powinna ponieść klęskę tak szybko, jak to możliwe. (...) Dziękuję, że nas rozumiecie i nas wspieracie. Że rozumiecie, jak bardzo potrzebujemy artylerii, amunicji, czołgów, rakiet dalekiego zasięgu i nowoczesnych myśliwców. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to wsparcie wojskowe. Musimy zwiększyć dynamikę naszej współpracy. Musimy to robić szybciej, niż agresor, który stara się mobilizować swój potencjał - apelował Zełenski.