Zełenski stawia ultimatum USA. Gra toczy się o wielką stawkę

- Przyjrzeliśmy się temu, co Ameryka importuje, jakie metale ziem rzadkich (...) Ameryka importuje dla swojego przemysłu — powiedział Wołodymyr Zełenski i podał przykład tytanu. Wskazał, że tego typu zewnętrznie pozyskiwany przez Amerykanów surowiec jest w dyspozycji Ukrainy i ta może go Stanom Zjednoczonym zagwarantować nawet na 40 lat. - Pomóżcie nam go chronić, a razem na nim zarobimy — dodał.