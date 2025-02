Ta hiperaktywność niekoniecznie służy jednak amerykańskich interesom. Polityka, jaką zaprezentował w ostatnich tygodniach, zamiast uczynić Amerykę znów wielką, na razie zraża do niej sojuszników, podważa jej wiarygodność na arenie globalnej oraz uruchamia procesy, które długofalowo mogą zachwiać podstawami obecnej amerykańskiej hegemonii.

Polityka Stanów nigdy nie budziła takich kontrowersji w sojuszniczych państwach co najmniej od czasu wojny w Iraku, gdy administracja George’a W. Busha poróżniła się mocno w tej sprawie z rządami Francji i Niemiec. Bush jr. nigdy jednak nie groził sojusznikom tak, jak robił Trump, "żartując" z aneksji Kanady albo składając publiczne deklaracje, że nie może wykluczyć użycia siły wobec Danii, bo Stany potrzebują Grenlandii.

Oczywiście, zachodnie społeczeństwa, tak jak w większości kwestii, są podzielone także w ocenie Trumpa i jego polityki. W każdej zachodniej demokracji mamy jakąś bliską ideologicznie ruchowi MAGA partię, która z podziwem patrzy na to, co Trump robi dziś w Stanach. Jednocześnie nawet najbliższe ideologicznie Trumpowi siły polityczne nie mogą w nieskończoność racjonalizować polityki amerykańskiego prezydenta, zagrażającą interesom ich krajów.

Tymczasem dziś poważne elity polityczne wszystkich partyjnych barw obserwując to, jak Trump ponad głowami Europy i Ukraińców otwiera negocjacje z Putinem i zadają sobie mniej lub bardziej otwarcie pytanie: czy Stany Zjednoczone są jeszcze wiarygodnym sojusznikiem?

Już samo to, że odpowiedź na pytanie przestaje być oczywista, radykalnie zmienia relacje transatlantyckie, długofalowo osłabiając amerykańskie wpływy w tej części świata. Wszystko wskazuje, że druga kadencja Trumpa wytworzy w Europie przekonanie, że nie można już dłużej liczyć na amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa i należy się w tej kwestii usamodzielnić. Jeśli Europa wejdzie na tę drogę, to stanie się o wiele bardziej asertywna w różnych spornych kwestiach ze Stanami, w których do tej pory państwa Europy ustępowały Waszyngtonowi w imię wzajemnych relacji bezpieczeństwa.