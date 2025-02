Niepokój w Europie. Macron ostrzega USA

Emmanuel Macron w rozmowie z "Financial Times" wyraził obawy czy Władimir Putin jest gotowy na trwałe zawieszenie broni.

- Pokój, który jest kapitulacją, to zła wiadomość dla wszystkich, w tym dla Stanów Zjednoczonych - powiedział Macron, odnosząc się do zapowiedzi Trumpa, który przekazał w środę, że w trakcie rozmowy z Putinem u zgodniono natychmiastowe rozpoczęcie negocjacji pokojowych .

- To społeczność międzynarodowa, ze szczególną rolą Europejczyków, musi omówić zasady bezpieczeństwa dla całego regionu. To jest nasza rola do odegrania - dodał.