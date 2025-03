Nieodpowiedzialni rodzice. Siedmiolatek rozbił głową szybę

W środę (19 marca) około godziny 17 na ulicy Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju doszło do groźnego wypadku. Kierowca opla nie zdążył wyhamować i uderzył w volvo, które zatrzymało się, by przepuścić skręcające auto. W wyniku kolizji siedmioletni chłopiec, siedzący na przednim siedzeniu volvo, uderzył głową w przednią szybę.

Śląska policja poinformowała, że choć dziecko znajdowało się w foteliku, nie miało zapiętych pasów bezpieczeństwa. To właśnie brak zapiętych pasów przyczynił się do obrażeń, które chłopiec odniósł w wyniku wypadku. Został przewieziony do szpitala, gdzie stwierdzono ogólne obrażenia ciała.