Zełenski stawia na Berlin zamiast Warszawy? "Jest zgrzyt za zgrzytem"

- Obawiam się, że ze strony Kijowa, ale też Zachodu to błąd. Są takie kraje, które nie za dużo mówią, ale bardzo dużo robią, pomagając Ukrainie. To Polska, Rumunia i kraje bałtyckie - które w stosunku do swojego PKB - są bodajże na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o pomoc. Są też państwa skandynawskie. Powinniśmy myśleć o tych krajach, żeby z nimi stworzyć oś współpracy. To są państwa, które doskonale znają zagrożenie ze strony Rosji - mówi Wirtualnej Polsce były ambasador RP w Kijowie, Jan Piekło.