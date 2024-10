Zełenski robi wyrzuty Zachodowi. "Niewystarczające reakcje"

Odwołując się do zajęcia Krymu przez Rosję w 2014 roku, Zełenski zaznaczył, że był to możliwe, ponieważ Zachód nie podejmował działań. - Było to możliwe, gdyż Zachód milczał, nikt nic nie chciał zrobić. Nie wiem dlaczego, ale wszyscy obawiali się eskalacji - stwierdził ukraiński prezydent.