Zełenski odwiedzi Ankarę. Spotkanie z Erdoganem w kluczowym momencie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski we wtorek uda się do Ankary, gdzie spotka się z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. Wizyta ta ma miejsce w kluczowym momencie, gdy w Arabii Saudyjskiej odbywać się będą rozmowy między USA a Rosją dotyczące zakończenia wojny. Spotkanie w Rijadzie ma na celu odbudowę relacji dwustronnych i przygotowanie do możliwych rozmów pokojowych.