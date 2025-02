Turcja i Europa kluczowe w negocjacjach pokojowych dla Ukrainy

Co z wysłaniem wojsk do Ukrainy? Niemiecki rząd wydał oświadczenie

Minister podkreślił, że Europie należy się miejsce przy stole negocjacyjnym, a Turcja mogłaby wnieść do procesu pokojowego "dużo więcej niż wielu innych". - To się dzieje w naszym bezpośrednim sąsiedztwie. I mamy bliskie stosunki z oboma stronami - zauważył Fidan.

Fidan odniósł się również do kwestii potencjalnych ukraińskich ustępstw terytorialnych. - - W świecie idealnym chcielibyśmy, żeby integralność terytorialna (Ukrainy) została utrzymana. Ale to jest czas wojny - podkreślił. Według Fidana czas pokaże, czy amerykańskie mediacje wystarczą, by zbliżyć Rosję i Ukrainę do kompromisu.