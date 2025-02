Co z wysłaniem wojsk do Ukrainy? Niemiecki rząd wydał oświadczenie

Rzecznik ministerstwa obrony w Berlinie zapewnił, że Niemcy nie będą unikać wysłania wojsk lądowych do Ukrainy jeśli zostaną określone ramy takiego działania. Dodał zarazem, że na razie za wcześnie, by szczegółowo mówić o możliwym wkładzie Niemiec w taką inicjatywę - napisała agencja Reutera.

W niedzielę brytyjski premier Keir Starmer ogłosił, że Wielka Brytania jest gotowa wysłać wojska do Ukrainy, aby wyegzekwować postanowienia pokojowe.

Jednocześnie premier Norwegii Jonas Gahr Stoere powiedział w poniedziałek, że jest za wcześnie, by mówić o wysłaniu przez Oslo wojska do Ukrainy. - Norwegia będzie wspierać Kijów, by dalej osłabiać pozycję Rosji - oświadczył szef norweskiego rządu w wywiadzie dla telewizji NRK.