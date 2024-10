Zełenski ma żal do Polski. Jasna odpowiedź. "Poważne konsekwencje"

Według niego, jednym warunkiem, który mógłby tłumaczyć neutralizowanie rosyjskich rakiet przez polskie wojsko byłaby sytuacja, gdyby istniało ryzyko, że wlecą one w polską przestrzeń powietrzną. - Ale jeżeli prezydent Zełenski mówi o ochronie magazynów z gazem, to to już jest jednoznaczne przystąpienie do konfliktu - ocenił.