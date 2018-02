Ze sklepu do ministerstwa. "To są zaufani ludzie"

Wielu pracowników gabinetów politycznych nie ma trzydziestu lat. Mówi się, że noszą teczki. Dostają jednak za to tysiące złotych z publicznej kasy. - To są zaufani ludzie, a nie tacy, którzy pracują dla każdej władzy jako urzędnicy - mówi nam jeden z nich.

Ze sklepu do ministerstwa

"To muszą być zaufani ludzie"

Wirtualna Polska dotarła do innego, niedawno zatrudnionego, 23-letniego pracownika jednego z gabinetów, który woli pozostać anonimowy. - Działam bezpośrednio przy ministrze - mówi z dumą. Nasz rozmówca jest studentem, członkiem partyjnej młodzieżówki, dla którego praca w gabinecie to spore wyróżnienie. Jak mówi, w resorcie organizuje spotkania, konferencje, pomaga przy odpisywaniu na kierowane do ministra pisma. - To nie jest tak, że się tylko nosi teczkę - zapewnia. - Kolega, z którym siedzę, prowadzi negocjacje ze związkowcami - dodaje.

Gabinet pomaga też, jak nazywa to nasz rozmówca, w czynnościach politycznych. - To są zaufani ludzie, a nie tacy, którzy pracują dla każdej władzy jako urzędnicy. Załatwiają sprawy wewnątrzpartyjne – przyznaje. Co to za sprawy? Tego ujawnić już nie chce. Ma jednak nadzieję, że to stanowisko jest krokiem w stronę dużej polityki.