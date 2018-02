Noszą teczki za ministrem - 1,3 mln zł premii. Dalszy ciąg afery z rozdawaniem pieniędzy urzędnikom

Ponad 1,3 mln kosztowały w 2017 roku podatników premie dla gabinetów politycznych ministrów - czyli osobistych doradców, ludzi od noszenia teczek i pilnowania kalendarza spotkań. Najwięcej, 240 tys. zł otrzymali współpracownicy Mateusza Morawieckiego z Ministerstwa Rozwoju.

Kwoty ujawnił internauta posługujący się na Twitterze pseudonimem Dane Publiczne. Pracowicie zebrał dane ze wszystkich ministerstw ( tutaj przeczytacie dlaczego to robi ). - Skoro szef dostał to i dla asystentów starczy. Gdyby tak jeszcze starczyło dla np. pielęgniarek - skomentował autor zestawienia.

Premia na każdym szczeblu

Po tej informacji zeskoczyliśmy szczebel niżej w hierarchii. Wiceministrowie, na przykład z Ministerstwa Rolnictwa dostali po ok. 50 tys. złotych. To kwota zbliżona do rocznych zarobków przeciętnego Kowalskiego. Na tym nie koniec. Szczery do bólu minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel zmuszony został do ujawnienia pełnej kwoty rocznej premii dla wszystkich urzędników. Za 2017 rok przekracza ona 5,9 mln złotych.