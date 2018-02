Zdzisław Krasnodębski wiceprzewodniczącym PE? "Mocny i poważny kandydat"

Kandydaturę Zdzisława Krasnodębskiego muszą jeszcze zaakceptować i zgłosić Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. Niepisana umowa pomiędzy europosłami jest taka, że odwołanego Ryszarda Czarneckiego ma zastąpić ktoś z jego frakcji.

Już w środę pojawiła się nieoficjalna informacja, że miejsce odwołanego Ryszarda Czarneckiego zajmie Zdzisław Krasnodębski. Początkowo szef delegacji PiS w europarlamencie Ryszard Legutko nie potwierdzał tego. - Nic nie mam do powiedzenia w tej kwestii. To są wewnętrzne sprawy. Na razie toczą się rozmowy, jak będą sfinalizowane, to będziemy przekazywać informacje – cytuje polityka Polska Agencja Prasowa.