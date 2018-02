Kto ma szansę zastąpić Czarneckiego w PE? Pojawiło się pierwsze nazwisko

Ryszard Czarnecki został odwołany ze stanowiska wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Jak informuje Polskie Radio, jego miejsce ma szansę zająć europoseł Zdzisław Krasnodębski. Jednak w tej sprawie wciąż trwają konsultacje.

Ryszard Czarnecki poniósł konsekwencje swoich słów. Za porównanie Róży Thun do "szmalcownika" stracił stanowisko w Parlamencie Europejskim. Według nieoficjalnych informacji Polskie Radia, wakat w unijnych strukturach ma uzupełnić Zdzisław Krasnodębski. Zanim do tego dojdzie, kandydaturę polityka musi zaakceptować cała grupa konserwatystów, do której należy Prawo i Sprawiedliwość.