Zderzenie dwóch światów. Kampania, jakiej jeszcze nie było [OPINIA]

Nie powinno być to jednak zaskoczeniem. PiS przed całe 8 lat stworzyło cały konglomerat, którego zadaniem było publiczne wsparcie dla partyjnego celu utrzymania władzy. Symbolem tego jest oczywiście TVP. Ale to także Orlen, który przed kampanią oferuje paliwo w cenie tak atrakcyjnej, że psują się dystrybutory. To też decyzje w sprawie stóp procentowych, które na drodze do wyborów miały dać wytchnienie kredytobiorcom, a nie przeciwdziałać inflacji. W tym sensie zasoby partii opozycyjnych były znacząco ograniczone.