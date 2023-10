Najdłuższy klip wyborczy w historii telewizji [OPINIA]

Pozostała opozycja? Tu "Wiadomości" nie mogą się zdecydować. Z jednej strony w programie zobaczyliśmy wypuszczony dziś przez PiS spot wyborczy "Oni to on", pokazujący montaż obrazów, na których widać przyjazne interakcje liderów Lewicy i Trzeciej Drogi z Tuskiem. Z drugiej, program przestrzegał przed "koalicją chaosu", której poza nienawiścią do PiS nie łączy nic, przez co nie będzie w stanie wspólnie rządzić. Jedno się trochę nie zgadza z drugim, ale zasada niesprzeczności jest jedną z wielu, jaką pracownicy TVP nie przejmują się od dawna.