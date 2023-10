Jarosław Kaczyński mówi o czym będą te wybory. "Zrobimy wszystko"

- Kampania była pracowita. Ze strony naszych przeciwników była agresywna, niebywale wulgarna. To jest coś niepokojąco smutnego, to oznacza degradowanie naszego społeczeństwa narodu. Bardzo by było źle, gdyby ta tendencja się utrzymała, my zrobimy wszystko, żeby została cofnięta - powiedział Jarosław Kaczyński.