Los Kaczyńskiego jak nigdy zależy od Hołowni i Kosiniaka [OPINIA]

Wiele wskazuje w związku z tym na to, że proces powoływania nowego rządu i trwałej większości parlamentarnej, o ile w ogóle zakończy się sukcesem, może być o wiele bardziej skomplikowany, niż przyzwyczaiły nas do tego wyniki kolejnych wyborów od roku 2007. Według ostatnich, najbardziej optymistycznych dla niego sondaży, PiS liczyć może bowiem co najwyżej na 190 do 200 mandatów, co otwiera przed nim jedynie ewentualność szukania bardzo trudnej, w jakimś sensie egzotycznej, koalicji z posłami Konfederacji.