Zdalne nauczanie wprowadzane jest na razie na dwa tygodnie

Od soboty 24 października cała Polska znalazła się w czerwonej strefie, w związku z tym w życie weszły też nowe obostrzenia . Na najbliższe dwa tygodnie, czyli do niedzieli 8 listopada w całym kraju zostaje wprowadzona edukacja zdalna dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i dla wszystkich klas szkół ponadpodstawowych oraz dla słuchaczy placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego. Nauka dla dzieci w przedszkolach i uczniów klas I-III szkół podstawowych pozostanie bez zmian.

W piątek Minister edukacji i nauki był pytany, w Telewizji Trwam, o wprowadzane zdalne nauczanie w odniesieniu do sytuacji epidemicznej. Odpowiadając, Czarnek podkreślił, że ten stan będzie trwał tak długo, jak będzie to potrzebne ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci, uczniów, nauczycieli i pracowników oświaty oraz ich rodzin.

- To się zmieniało z dnia na dzień. Jeszcze dwa dni temu myśleliśmy o zdecydowanie łagodniejszych obostrzeniach. Myśleliśmy o tym, żeby wyższe roczniki szkół podstawowych przechodziły bądź to na zdalne nauczanie, bądź to na nauczanie hybrydowe – połowa dzieci w szkole, połowa na zdalnym i zamiennie. Niestety te zwyżki osób zakażonych koronawirusem nie idą tylko w setki, ale w tysiące i taka reakcja jest niestety konieczna - mówił minister.