Zakaz wychodzenia z domu. Od dziś nowe obostrzenia dla seniorów i młodzieży

W piątek premier na konferencji ogłosił nowe obostrzenia , które weszły w życie od dzisiaj. Od soboty Polska objęta jest czerwoną strefą, w której obowiązują nowe restrykcje, m.in., częściowy zakaz wychodzenia z domu dla dzieci i młodzieży. W godzinach od 8 do 16 dzieci i młodzież do 16. roku życia

Dzieci i młodzież nie może wychodzić sama z domu ani tym bardziej spotykać się w grupach. Może to robić jedynie pod opieką osoby dorosłej. Zasada ta obowiązuje od poniedziałku do piątku i nie obowiązuje kiedy dziecko idzie do szkoły lub z niej wraca do domu.