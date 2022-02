Zbrodnia, za którą skazano Tomasza Komendę. Norbert Basiura zatrzymany przez policję

Bliscy Basiury zostali poinformowani, że ma on się w trybie pilnym skontaktować z policją. Mężczyzna wyrażał gotowość stawienia się na komisariacie, chcąc zaoszczędzić stresu rodzinie i uniknąć zatrzymania w domu. Policja miała wyrazić na to zgodę, wyznaczając datę wizyty na 28 lutego. Tyle że kilka godzin później radiowozy pojawiły się pod domem, a mundurowi skuli Basiurę i odwieźli na sygnale do zakładu karnego.