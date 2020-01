Zbiórka na pomniki smoleńskie znowu przedłużona. Marek Suski: niedużo nam brakuje

- Nie ma terminu zamknięcia - mówi w rozmowie z WP Marek Suski. W ten sposób komentuje kolejne przedłużenie zbiórki na pomniki smoleńskie, która trwa już trzy i pół roku, a pomniki już powstały.

Polityk jest jednym z członków Komitetu Społecznego Budowy Pomników Smoleńskich. - Jest przewidywany chodnik, który będzie sugerował czerwony dywan do schodów. Będziemy musieli za to zapłacić, to jeszcze nie jest wykonane. Zaplanowana jest też ściana zieleni i element, gdzie ma być umieszczony krzyż za szkłem - wyjaśnia nam Suski.