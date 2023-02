Zbigniew Ziobro nieugięty. "Nie" dla poprawek do noweli ustawy o SN

We wtorek Senat przyjął nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, równocześnie wnosząc do niej 14 poprawek. Wpłynęły one znacząco na kształt przepisów. Nowelizacja w takiej formie trafi teraz ponownie do Sejmu, który będzie musiał zadecydować w sprawie poprawek.