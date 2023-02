Kaliningrad pod specjalnym nadzorem NATO. To nagranie mówi wszystko

Baltic Air Policing

Działania takie jak to na powyższym nagraniu prowadzone są w ramach misji Baltic Air Policing, czyli stałej operacji w ramach Sił Szybkiego Reagowania NATO. Trwa ona od marca 2004 roku, czyli od momentu wstąpienia krajów nadbałtyckich do NATO. Uruchomiono ją, ponieważ siły powietrzne tych państw są niewystarczające, by skutecznie obronić własną przestrzeń powietrzną (a zatem przestrze powietrzną NATO).