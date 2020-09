Zbigniew Ziobro kontra Jarosław Kaczyński. Były rzecznik Andrzeja Dudy: "możliwe wcześniejsze wybory"

Konflikt w Zjednoczonej Prawicy. Ryszard Czarnecki: "Najgłębszy i najpoważniejszy kryzys od 6 lat"

- Ewentualne wyjście czy wyrzucenie Solidarnej Polski z koalicji oznacza rząd mniejszościowy. Taki rząd w obecnej konfiguracji sejmowej może trwać przez wiele miesięcy, bo trudno wyobrazić sobie, że tak różne ugrupowania jak Lewica czy Konfederacja dogadają się, co do wspólnego kandydata na premiera i zgłoszą konstruktywne wotum nieufności. Ale jak pokazuje historia poprzednich rządów mniejszościowych, trudno sobie wyobrazić, że taki rząd będzie miał przez 3 lat swobodę w przeprowadzaniu ważnych dla niego projektów. Można takim rządem administrować czy rządzić przez kilka miesięcy ale na dłuższa metę to jest bardzo trudne zadanie. Wiec w efekcie na pewnym etapie zapewne pojawiłaby się kwestia przyspieszonych wyborów. Pamiętajmy jednak, że samo doprowadzenie do nich też nie jest prostą operacją – ocenia Krzysztof Łapiński.