"Zbigniew Ziobro ich nie wybroni". Ryszard Kalisz mówi bez ogródek

Opozycja domaga się od prokuratury działań ws. prezesa Orlenu Daniela Obajtka i okoliczności zakupu przez niego mieszkania na warszawskim Bemowie. Zdaniem Ryszarda Kalisza, byłego szefa MSWiA, śledczy powinni zająć się doniesieniami mediów. - Prokurator ma obowiązek podjęcia czynności wyjaśniających. Tak państwo jest zorganizowane i powinniśmy przestrzegać reguł. Nie ma ludzi, którym wszystko wolno - powiedział Kalisz w programie "Newsroom" WP. Nie był jednak przekonany co do tego, czy śledczy zajmą się sprawą. - Ci prokuratorzy żyją cały czas w przeświadczeniu, że Zbigniew Ziobro i ekipa stojąca na czele Prokuratury Krajowej i Prokuratury Generalnej, ich wybroni, ale to jest nieprawda. Świat się zmienia i wcześniej czy później wasze czyny zostaną rozliczone - mówił gość Patrycjusza Wyżgi.

