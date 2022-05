Zbigniew Ziobro i wniosek opozycji. Jest decyzja Sejmu

Ciosy w Ziobrę i jego ludzi. "Janusze polskiej polityki"

- To nie tylko debata o przyszłości Zbigniewa Ziobry. To debata o przyszłości Polski, o polskiej racji stanu, o ogromnych pieniądzach i bezpieczeństwie Polaków. To debata o systemie, który stworzył, czyli systemie bezprawia - mówiła Kamila Gasiuk-Pihowicz, przedkładając wniosek.