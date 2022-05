Wniosek o wotum nieufności dla Ziobry. Gorąca dyskusja na posiedzeniu komisji

Posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz z KO, uzasadniając wniosek, przekonywała, że minister Ziobro zagraża bezpieczeństwu Polski, zagraża bezpieczeństwu Polaków i interesowi ekonomicznemu państwa. Mówiła o stratach finansowych wielkich rozmiarów, jakie generują jego rządy. Przypominała, że kara za działanie Izby Dyscyplinarnej wyniesie wkrótce miliard złotych, a już obecnie KE potrąca kary. Dodała, że straty, na jakie naraził Ziobro Polskę, to już nie kwoty z sześcioma zerami, a dziewięcioma zerami. - Aż trudno uwierzyć, że zero może kosztować tyle zer - mówiła posłanka KO, nawiązując do słów, które padły kiedyś pod adresem Ziobry z ust Leszka Millera.