Zbigniew Ziobro chce drakońskich kar. Michał Wójcik ujawnił szczegóły

Gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski był Michał Wójcik. Minister w KPRM odniósł się poniedziałkowej konferencji Zbigniewa Ziobry. - Ja przypomnę, że przecież zmiany w Kodeksie karnym i zaostrzenie kar zostało przeprocedowane i w Sejmie i w Senacie. Natomiast ustawa została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego, to przecież nie jest wina, ani Zbigniew Ziobry, ani resortu sprawiedliwości, że był jakiś błąd proceduralny w Parlamencie - wskazał gość WP. - Jeżeli w Polsce nie może być kary śmierci, nie ma takiej kary eliminującej ze społeczeństwa w ten sposób, to tą karą, która powinna się pojawić w Kodeksie Karnym, powinna być kara bezwzględnego dożywocia, czyli taka kara, która powoduje, że osoba idzie do więzienia i nigdy z tego więzienia już nie wychodzi. Nie ma możliwości przedterminowego zwolnienia - wyjaśnił polityk Solidarnej Polski.

Rozwiń