Zbigniew Rau nowym ministrem spraw zagranicznych. Zastąpi Jacka Czaputowicza

Zbigniew Rau to profesor prawa, kierownik Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych na łódzkim Wydziale Prawa i Administracji.

Na specjalnej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki zapowiedział nowego ministra mówiąc, że Zbigniew Rau to człowiek, który poświęcił się prawu i tematyce zagranicznej. - Zajmuje się także tematyką transatlantycką. Ma zainteresowania gospodarcze i europejskie. Miałem zaszczyt poznać profesora Raua już wiele lat temu. Wiem jakie są jego cele one i wiem, że są zbieżne z naszymi celami - chwalił nowego ministra premier.

Z PiS był związany od 2015 roku (choć nie posiada legitymacji partyjnej). W 2005 roku został wybrany na senatora, ale w przyspieszonych wyborach w 2007 roku nie ubiegał się o reelekcję. W 2015 roku został wojewodą łódzkim w 2015 roku. Ten urząd zostawił swojemu byłemu asystentowi Tobiaszowi Bocheńskiemu, a sam "wybrał się" do Sejmu (ponownie z ramienia PiS). Jest przewodniczącym sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.

Fala odejść w rządzie

Jego poprzednik Jacek Czaputowicz podał się do dymisji w czwartek rano. Choć minister zapowiadał swoją dymisję wcześniej, to jej termin - głównie ze względu na kryzys białoruski i otrucie lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego - wydał się wielu komentatorom kontrowersyjny. To kolejne odejście z rządu, w krótkim czasie.