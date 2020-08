Wanda Buk odchodzi z Ministerstwa Cyfryzacji i zaczyna pracę w PGE

"Miało być na chwilę, na jeden projekt, a wyszło prawie 5 lat. Kończąc swoją przygodę z administracją, dziękuję przełożonym i współpracownikom za wspaniały, intensywny czas. Miałam do Was ogromne szczęście'' - przekazała Wanda Buk na Twitterze.

Wanda Buk jest adwokatem. Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także na Wydziale Francuskiego Prawa Biznesowego w Université de Poitiers we Francji. Jak podaje serwis rządowy, Wana Buk jest również absolwentką Międzynarodowych Stosunków Militarnych w Akademii Sztuki Wojennej, Europejskiej Akademii Dyplomacji, studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej oraz organizowanego przez Center for Leadership we współpracy z Uniwersytetem Harvarda - prestiżowego programu Leadership Academy for Poland.